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بينيت لظريف: لا نأخذ دروسا من رعاة الإرهاب والقتل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

علق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بشأن «صفقة القرن»، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ»تويتر»، إن «بلاده لا تأخذ دروس الأخلاق من دولة ترعى الإرهاب، وتقتل بشكل جماعي، وتحظر وسائل التواصل الاجتماعي».

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وأرفق وزير الدفاع الإسرائيلي بتغريدته، تغريدة ظريف الخاصة بنشر خريطة لفلسطين مقابل خريطة جنوب أفريقيا.

وكان ظريف وصف الخطة الأمريكية لتسوية القضية «الفلسطينية - الإسرائيلية» المعروفة بـ»صفقة القرن»، بأنها «تشبه طريقا سريعا نحو الجحيم».

وأضاف «هل يمكن لزعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا أن يتخيل عودة فكر مقاطعات بانتوستان من جديد بعد عقود من انتهائها».