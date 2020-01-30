شكرا لقرائتكم خبر

مؤامرة إيرانية تركية لإسقاط مغني راب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وثق مغني الراب الإيراني أمير حسين مقصودلو المعروف بـ»تتلو»، المقيم في تركيا، ترحيله والقبض عليه من قبل الشرطة التركية بصور وفيديوهات على حسابه الرسمي بموقع «انستقرام».

Advertisements

وكشف أن الشرطة التركية اعتقلته بأمر من طهران، بزعم اتهامه بإهانة رموز دينية للطائفة الشيعية خلال إحدى حفلاته. وأخبر مقصودلو متابعيه بأن الحكومة التركية اعتقلته وقالت له إن الحكومة الإيرانية تبحث عنه، فيما أكد «روناك»، مدير أعمال المغني الإيراني «أن تتلو عاش في تركيا سنوات، وتم منحه تأشيرة بريطانية أخيرا، واعتقل أثناء سفره إلى لندن، وبحسب التهم الموجهة له سيواجه عقوبتي السجن والجلد».

وتتعقب إيران منذ أكتوبر 2018 مغني الراب الشهير بقائمة اتهامات، كما أصدرت ضده حكما غيابيا، وتم وضعه على القائمة الحمراء للشرطة الدولية «الإنتربول».

يذكر أن مقصودلو مولود في طهران عام 1987، وبدأ مسيرته الفنية في 2004، وله سجل طويل من الاعتقالات مع النظام الإيراني، ففي ديسمبر 2013 اعتقلته شرطة «الأمن الأخلاقي»، ثم أطلقت سراحه بعد أيام، واعتقل مرة ثانية في سبتمبر 2016، بزعم «تحريض الشباب».