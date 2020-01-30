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بريطانيا تؤمن الملاحة البحرية ضد هجمات إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلنت بريطانيا تولي قيادة عمليات تأمين الملاحة ضد الهجمات الإيرانية في مياه الخليج العربي، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: إن بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستين ترودو بحثا الحاجة إلى وقف فوري للتصعيد من كل الأطراف، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق الليلة الماضية، وخلال اتصال هاتفي أمس الأول بحثا العمل معا ومع شركاء دوليين لضمان عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي.

وقدم جونسون التعازي في الكنديين الذين فقدوا أرواحهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.