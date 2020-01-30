شكرا لقرائتكم هوك: العقوبات عرقلت تمويل آلة الحرب الإيرانية بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الخميس، أكد براين هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران، أن العقوبات عرقلت تمويل آلة الحرب الإيرانية في المنطقة، وقال "نحن في موقف قوي أمام النظام الإيراني".

وأوضح في تصريحات صحفية من واشنطن، أن الوكالة الذرية الإيرانية لعبت دورا في انتهاك التعهدات النووية، مطالباً بضرورة مواجهة التهديد الإيراني للنظام العالمي.

كما أكد أن النظام الإيراني يستغل ثروات شعبه لتغذية الصراعات في المنطقة.

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هذا وأشار هوك أن تفعيل آلية فض النزاع يعكس نفاد صبر الدول الأوروبية تجاه إيران. كما شدد على أهمية منع إيران من تحويل الوقود النووي إلى بلوتونيوم.

وكانت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) باشرت في 14 يناير الجاري، آلية إلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها، وقامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، فيما قالت موسكو إن تفعيل آلية فض النزاع مع إيران قد يقود إلى تصعيد جديد.

إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي إن واشنطن مستعدة لعقد اتفاق جديد مع إيران واستعادة قدرة الردع.

كما قال "فضحنا كذب النظام الإيراني على الشعب الذي رفض أن يدوس العلم الأميركي".