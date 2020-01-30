بسبب 2000 جنيه.. حبس رئيس مدينة مرسى علم 4 أيام بتهمة الرشوة.. والنيابة تأمر بضبط وإحضار "مقدم الرشوة"

قررت النيابة العامة، حبس رئيس مدينة مرسي علم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الرشوة، وأمرت النيابة تحت إشراف المستشار نبيل أبو زينة المحامي العام الأول للنيابات، بضبط وإحضار "مقدم الرشوة".

وكشفت التحقيقات أن المتهم حصل على 2000 جنيه، من أصل مبلغ 50 ألف جنيه "قيمة الرشوة"، جرت التحقيقات بمعرفة سامر محمود رئيس نيابة القصير، ولا تزال التحقيقات مستمرة. وينظر قرار تجديد حبس المتهم بعد غدٍ السبت.

يعود سبب إلقاء رجال الرقابة الإدارية في البحر الأحمر القبض على رئيس مجلس مدينة مرسى علم، لتقاضيه رشوة من صاحب محل يدعي "ج.و"، لإنهاء إجراءات ترخيص محل خمور بشارع 26 وسط المدينة. حسبما نشر موقع "الوطن".

وتعود الواقعة عندما تقدم صاحب المحل من قبل لاستخراج رخصة المحل، إلا أنه جرى رفض الترخيص بسبب عدم اكتمال شروط الترخيص، حيث توصل صاحب المحل لرئيس المدينة وجرى الاتفاق معه على إنهاء التراخيص بمقابل مادي.

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وبحسب مصدر مسؤول فإن المحل كان يعمل دون ترخيص لفترة طويلة، وأصدر قرار بغلقه لحين إنهاء التراخيص في عهد اللواء عاطف وجدي رئيس المدينة السابق، وحاول المدعو إيهاب فرغلي رئيس المدينة، المقبوض عليه، إنهاء الإجراءات مقابل تقاضيه مبلغا ماليا اتفق عليه مع الطرف الثاني، وفور علم الأجهزة الرقابية بدأت في مراقبة المتهم وألقي القبض عليه داخل مكتبه، وجارٍ التحقيق معه ومواجهته بالتسجيلات الصوتية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأصدر اللواء محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، بيانا أكد فيه أنه لا تستر على أي فاسد أو مسؤول يخالف الإجراءات القانونية بمختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشددًا على أنه سيجرى التعامل بكل حزم، وتفعيل القانون ضد كل من يسيء استخدام سلطاته لتحقيق مصالح شخصية، أو إهدار للمال العام، والإضرار بممتلكات الدولة، مشيرًا إلى أنه لا مكان لفاسد بين الشرفاء.

وثمَّن المحافظ جهود هيئة الرقابة الإدارية، في متابعة وملاحقة الفاسدين دون النظر لمواقعهم، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يشدد دائمًا على ضرورة بتر العناصر الفاسدة، ومكافحة عمليات الفساد بشتى صورها وأشكالها.

يذكر أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر ألقوا القبض على رئيس مدينة مرسى علم العميد مهندس إيهاب فرغلي وآخرين، صباح أمس؛ لتقاضيهم رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.