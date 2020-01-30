أعرب مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، عن "قلق بلاده من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا"، معلناً دعوة "موسكو للجهات الخارجية الفاعلة إلى التوقف عن تغذية الصراع، وان الانتشار غير المشروع للأسلحة في ليبيا يزعزع استقرار الوضع الأمني في البلاد وفي منطقة الساحل".
هذا واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بـ"الإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 كانون الثاني الحالي، لتسوية الأزمة الليبية"، مشيرا إلى أن "فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا بمجلس الأمن: ندعو الجهات الخارجية للتوقف عن تغذية الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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