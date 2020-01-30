مجلس الأمن القومي التركي يدعو لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

دعا ​مجلس الأمن القومي التركي​ جميع الدول لـ"دعم الجهود الرامية إلى وقف دائم ل​إطلاق النار​ في ​ليبيا​"، مؤكداً مواصلة "دعمه لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها من ​الأمم المتحدة​، لإرساء السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، والحزم في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة ​الإرهاب​ في مختلف مناطق ​سوريا​ وفي مقدمتها إدلب"، مشدداً على "حرص ​أنقرة​ على حماية الحدود الجنوبية للبلاد، وضمان أمن المجتمعات الصديقة والشقيقة"، معرباً عن "قلقه من التوتر الأميركي الإيراني".

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