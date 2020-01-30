أعلن وزير الشؤون الخارجية ​الجزائر​ي صبري بوقادوم، إن بلاده "ستواصل العمل بجد فيما يتعلق ب​الأزمة​ السياسية في ​ليبيا​، وستضطلع بدور المحرك فيها لحلها في أسرع وقت ممكن"، موضحاً أن "المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري معروفة، فالحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين أنفسهم بمساعدة دولية لا سيما دول الجوار"، مشيراً إلى أن مشاركة الجزائر تهدف إلى "إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية، وإن الكثير من الفاعلين ينتظرون أن تعبر الجزائر عن موقفها بخصوص القضية الليبية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الجزائري: سنكون المحرك لحل الأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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