صندوق النقد الدولي وافق على خطة مساعدة للأردن بـ1,3 مليار دولار على مدى 4 أعوام

أعلن "​صندوق النقد الدولي​"، "توافق ​الأردن​ والصندوق على خطّة مساعدة بقيمة تناهز 1,3 مليار دولار على مدى أربعة أعوام".

ولفت في بيان، إلى أنّ "هذا الإتفاق يتطلّب موافقة مجلس إدارة الصندوق الّذي سيجتمع لهذا الغرض في شهر آذار المقبل"، موضحًا أنّ "الخطّة تلحظ إصلاحات بنيويّة لتحسين مناخ الاستثمار وتقليص الكلفة على الشركات، بهدف تأمين وظائف مع حماية الفقراء والأكثر ضعفًا في الأردن".

وركّز الصندوق على أنّ "الدعم المالي من جانب الشركاء الدوليّين للأردن سيكون أساسيًّا لدعم جهود الإصلاحات الّتي تقوم بها الحكومة".