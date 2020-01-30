الحكومة السويسرية: قناة إنسانية تتكفل بنقل الغذاء والدواء للشعب الإيراني

أعلنت الحكومة السويسرية، في بيان، أن قناة إنسانية "تتكفل بنقل الغذاء والدواء للشعب الإيراني دون تجاوز العقوبات الأميركية قد بدأت عملياتها التجريبية، وان هذا المشروع الذي جرى العمل عليه منذ 2018 قد بدأ بإرسال دفعة أولية من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان وزراعة الأعضاء إلى إيران، وتتجاوز قيمة هذه الدفعة 2.5 مليون دولار".
يذكر أن الغذاء والأدوية، غير مشمولة بالعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
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