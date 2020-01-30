الحكومة السويسرية: قناة إنسانية تتكفل بنقل الغذاء والدواء للشعب الإيراني

أعلنت ​الحكومة​ السويسرية، في بيان، أن قناة إنسانية "تتكفل بنقل الغذاء و​الدواء​ للشعب الإيراني دون تجاوز ​العقوبات الأميركية​ قد بدأت عملياتها التجريبية، وان هذا المشروع الذي جرى العمل عليه منذ 2018 قد بدأ بإرسال دفعة أولية من ​الأدوية​ المستخدمة في علاج ​السرطان​ وزراعة الأعضاء إلى إيران، وتتجاوز قيمة هذه الدفعة 2.5 مليون دولار".

يذكر أن الغذاء والأدوية، غير مشمولة بالعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران، بعد قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الانسحاب من ​الاتفاق النووي الإيراني​.