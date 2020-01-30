البرلمان الأوروبي فرض عقوبات تأديبية بحق نائب يوناني مزّق العلم التركي

كشفت نائبة المتحدث باسم ​البرلمان الأوروبي​ دلفينا كولارد، أنّ "رئيس البرلمان ديفيد ساسولي، فرض ​عقوبات​ تأديبيّة بحقّ النائب اليوناني لاغوس لتمزيقه العلم التركي، وفقًا للمادة 176 من قواعد العقوبات في البرلمان الأوروبي".

ولفتت لوكالة "الأناضول"، إلى أنّ "ساسولي أبلغ النائب اليوناني كتابيًّا بالعقوبات المفروضة عليه بعد الحادث"، موضحةً أنّ "العقوبات تشمل الإدانة، وتعليق صلاحيّات النائب من يومين إلى 30 يومًا، سحب حقوق التصويت في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، وتعليق الأنشطة البرلمانية لفترة من الزمن".

وكان لاغوس قد مزّق العلم التركي خلال جلسة حول "الوضع الإنساني في الجزر اليونانية" ب​بحر إيجة​. وزعم أنّ ​المهاجرين​ الّذين يصلون إلى جزر بلاده، يعتدون على السكان المحليّين.