هوك: أكملنا توصيل عقاقير السرطان وأدوية أخرى إلى إيران

أكد المبعوث الأميركي بشأن ​إيران​ ​براين هوك​، في ​مؤتمر​ صحفي، ان "الوكالة الذرية الإيرانية لعبت دوراً في انتهاك التعهدات النووية، وان إيران تجاوزت الحدود بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم، وهي تقوم باستغلال ثروات الشعب لتغذية الصراعات في المنطقة"، مؤكداً انه "تم أكمال توصيل عقاقير ​السرطان​ وأدوية أخرى إلى إيران"، موجهاً الشركات بـ"ضرورة استثناء ​الأدوية​ والأغذية من العقوبات"، مطالباً بـ"ضرورة مواجهة التهديد الإيراني للنظام العالمي، ومراقبة تطورات البرنامج ​النووي الإيراني​، وان تفعيل آلية فض النزاع يعكس نفاد صبر الدول الأوروبية تجاه إيران".

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