الحكومة التشيكية تعتزم إرسال 60 جنديا إلى مالي والنيجر وتشاد

كشف وزير الدفاع التشيكي لوبومير ميتنار، أنّ "حكومة تشيكيا تعتزم إرسال 60 جنديًّا إلى مالي والنيجر وتشاد"، وذلك استجابةً لطلب مُلح من فرنسا. وأوضح أنّه "ستتمّ إحالة المقترح على البرلمان التشيكي".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "في حال المصادقة عليه، فسنحصل على تفويض للانضمام إلى عمليّة "برخان" (بقيادة فرنسا)، مع عدد أقصى من ستين شخصًا، وذلك حتّى 31 كانون الأول عام 2022".
لكن المقترح يمكن أن يُعرقل في البرلمان، حيث يمكن أن يعارضه الشيوعيّون الداعمون لحكومة وسط اليسار، بقيادة الملياردير اندري بابيس. وتنوي الحكومة التشيكية نشر عسكريّيها أواسط العام الحالي.
مع الإشارة إلى أنّ براغ تنشر حاليًّا 120 جنديًّا في مالي أساسًا، ضمن مهمّة تدريب أوروبيّة. ومن المقرّر أن يتولّى التشيكيّون قيادة هذه المهمّة في منتصف عام 2020.
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