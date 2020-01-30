المرصد السوري: الجيش السوري على بعد نحو 2 كلم من سراقب

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أن "قوات ​الجيش السوري​ وصلت إلى ضواحي مدينة ​سراقب​ الاستراتيجية ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي، وباتت على بعد نحو 2 كلم من المدينة، وذلك بعد سيطرتها على تل مرديخ وجوباس والهرتمية وقمحانة". إضغط للمزيد

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