أبو الغيظ عن إعطاء أرض مصرية أو أردنية للفلسطينيين: هذا الأمر غير صحيح

نفى الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، ما ذكر عن إعطاء أرض مصرية أو أردنية للفلسطينيين بديلا عن أراضيهم، ضمن ​صفقة القرن​، مؤكدا أن "هذا الأمر غير صحيح".

ولفت الى أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ كانت تستخدم أموال المعونة التي كانت ترسلها لمصر، بنحو 50 مليون ​دولار​ سنويا، لإحداث تغييرات في ال​سياسة​ الداخلية في مصر، وبدأت بالفعل عقد دورات تدريبية لأشخاص بأعينهم معروفين للأجهزة المصرية، وكل هذا مكتوب لكننا لا نقرأ".

وأكد أبو الغيظ أن "الطرح الأميركي بخصوص ​القضية الفلسطينية​، أو ما يعرف بـ"صفقة القرن"، كان من المفترض أن يتم بعد انتهاء ​الانتخابات​ الأميركية"، موضحا أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ طرحه بالأمس لدواعي الانتخابات ولتحقيق مصالح جهات محددة".