أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في جلسة لمجلس الأمن، لبحث اخر التطورات في الساحة الليبية، ان "الهدنة في ليبيا حبر على ورق وتم تسجيل 110 انتهاكات"، داعياً "كافة القوى إلى العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين".
هذا وأعلن مندوب فيتنام الدائم لدى الأمم المتحدة، دانغ دينغ كوي، والذي يرأس مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق أنه بانتظار اعتماد سريع لقرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سلامة بمجلس الأمن: الهدنة في ليبيا حبر على ورق وسجلنا 110 انتهاكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.