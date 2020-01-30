سلامة بمجلس الأمن: الهدنة في ليبيا حبر على ورق وسجلنا 110 انتهاكات

أعلن المبعوث الأممي لدى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​ في جلسة لمجلس الأمن، لبحث اخر التطورات في الساحة الليبية، ان "​الهدنة​ في ليبيا حبر على ورق وتم تسجيل 110 انتهاكات"، داعياً "كافة القوى إلى العمل على وقف ​إطلاق النار​ في ليبيا وتنفيذ مخرجات ​مؤتمر برلين​".

هذا وأعلن مندوب ​فيتنام​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، دانغ دينغ كوي، والذي يرأس ​مجلس الأمن الدولي​، في وقت سابق أنه بانتظار اعتماد سريع لقرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن ليبيا.