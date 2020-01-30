حتي: صفقة القرن هي محاولة للإلتفاف على بعض القرارات والمبادئ الدولية

أكد وزير الخارجية ​ناصيف حتي​، في حديث تلفزيوني، ان "صفقة القرن هي محاولة للإلتفاف على بعض القرارات وعلى بعض المبادئ الدولية التي تعنى بالشأن الفلسطيني، لا سيما حق الشعوب في ​تقرير​ مصيرها"، لافتاً الى انه "لا يمكن اللعب بمبدأ الحدود او ان يأتي رئيس ويعطي حدود دولة لدولة أخرى"، مبيناً انه "سيذهب الى المؤتمر الذي سيعقد الاسبوع المقبل على صعيد ​وزارة الخارجية​ لبحث خطة ​السلام​ وسيتم تجديد موقف ​لبنان​ الذي أعلن عنه في ​بيروت​ عام 2002، اما موضوع ​التوطين​ فهذا الامر مرفوض".

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