نعيم حسن يستقبل رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا باحثاً معه اخر التطورات

استقبل شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ في دار الطائفة في ​بيروت​، رئيس ​محكمة الاستئناف​ الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، ووكيل داخلية بيروت في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ باسل العود عارضاً معهم ابرز المواضيع. هذا واستقبل الغريب رئيسة جمعية IDC السيدة غادة الجردي حسن، والشيخة غادة عقل الريس، حيث اطلعنّ اياه على انشطة الجمعية وامورا متعلقة بها. إضغط للمزيد

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