الراعي التقى سفير الاردن ووفدا من الوطنيين الاحرار ووفد مؤتمر الحوار اللاهوتي

التقى ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ سفير دولة ​الأردن​ في ​لبنان​ وليد الحديد بعد تولّيه منصبه الجديد في لبنان، حيث كانت زيارة تعارف وعرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كما جرى التطرق الى العلاقات المميزة بين المملكة الاردنية الهاشمية و​البطريركية المارونية​.

كما التقى الراعي وفدا من الهيئة الادارية لجمعيّة تجار ​جونيه​ و​كسروان​ الفتوح برئاسة سامي العيراني.

كما استقبل وفدا من المجلس السياسي في "​حزب الوطنيين الأحرار​" برئاسة نزار مهنا مفوّض الحزب في كسروان الفتوح، للوقوف الى جانب ​بكركي​ في كل المواقف والقرارات التي تتخذها بكركي، ولتسليم الراعي مشروع حزب الوطنيّن الأحرار "نحو لبنان الحديث" والذي يصبّ في مطالب الشعب المنتفض والثائر.

وبعد الظهر استقبل الراعي الوفد الكنسي المشارك في ​مؤتمر​ الحوار اللاهوتي بين ​الكنيسة الكاثوليكية​ والكنائس الاورثوذكسية الشرقية في لبنان، يتقدمه رئيس المجلس البابوي لتعزيز الوحدة بين ال​مسيحي​ين الكردينال كورت كوخ. وقد استمع الوفد الى قراءة غبطته حول الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة اضافة الى رؤيته حول العمل المسكوني من اجل الوحدة بين الكنائس مؤكدا دعمه وبركته لهذا العمل الاساسي والواجب على كل مسيحي مؤمن.