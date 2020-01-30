جريصاتي لجنبلاط: العهد لا يفشل لانه ينتقم ولا ينتقم لانه يفشل

توجه المستشار الأول ل​رئيس الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، الى رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، قائلا: "الى الوزير السابق وليد جنبلاط من وزير سابق يصدقه القول: العهد لا يفشل لانه ينتقم ولا ينتقم لانه يفشل. العهد يخوض معركة غير متكافئة ضد ​الفساد​ السلطوي"، معتبرا أن "المتضررين من الانتصار في هذه المعركة معروفون، كما المستفيدين من الفشل لا سمح الله".

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