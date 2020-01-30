ماهر حمود: صفقة القرن ساقطت والمقاومة هي التي تغير المعادلات

رأى رئيس ​الاتحاد ​العالم​ي لعلماء ​المقاومة​​ ​الشيخ ​ماهر حمود​​، في حديث تلفزيوني، ان "​فلسطين​ بحاجة الى توحيد ​الشعب الفلسطيني​، والى كل صوت حر في العالم، وكل من تضرر من ​اميركا​ والسياسات الاميركية في تاريخه، وبالطبع تبقى المقاومة هي التي تغير المعادلة وتفتح افاق التغير، وتغير احوالنا وهذا ما شهدناه على مدى كل الحروب السابقة التي جرت في غزة وفي ​لبنان​"، موضحاً ان "صفقة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ساقطت من الناحية السياسية والمنطقية، لان الصفقة هي عقد بين جهتين"، متسائلاً ان "الجهة الفلسطينية منها"؟.

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