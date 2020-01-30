المحكمة العسكرية: الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا لبلال بدر ومجموعته

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن ​حسين عبدالله​، حكما قضى بانزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا بحق ​الفلسطينيين​ الفارين من وجه العدالة وهم: ​بلال بدر​، ​عمر الناطور​، ​محمود عزب​، بلال ابو عرقوب ومحمد ابو عرقوب، وادانتهم باقدامهم في ​مخيم عين الحلوة​ على الانتماء إلى مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم "​فتح الاسلام​"، والمشاركة في أعمال عسكرية وأمنية ولوجستية لصالح التنظيم الارهابي، واقدام بدر والناطور وعزب على قتل المدعو ​طلال الأردني​، وأقدام عزب على قتل مسعد حجير والمشاركة بقتل هيثم السعدي، وجردت المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية وأمرت بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم.



وحكمت المحكمة بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات على المتهم علي حجير، وسنة واحدة على المتهم نضال حجير لانخراطهم في المجموعة المذكورة والتدخل بالجرائم المشار اليها.