سفارة اليابان بلبنان: تقديم جهاز أشعة متطور لدعم مركز حمزة الطبي في البص

أعلنت السفارة ​اليابان​ية في ​لبنان​، أنّ "اليابان قامت بدعم الرعاية الطبية في ​مخيم البص​ للاجئين ال​فلسطين​يّين في صور، بمنحة قدرها 87,270 دولار أميركي في 29 كانون الثاني الحالي، ووقّع السفير تاكيشي أوكوبو، عقد منحة مع المدير التنفيذي لجمعية الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية الدكتور مجدي كريم".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الجمعية تقدّم منذ فترة طويلة خدمات طبيّة لكلّ من اللبنانيّين والمجتمعات المضيفة للاجئين، من خلال مراكزها الطبيّة الموزّعة في جميع أنحاء لبنان. ولأنّه لا يوجد في مركز حمزة الطبي في مخيم البص معدّات كافية لإجراء الفحص بالأشعة السينيّة، لم يكن أمامه خيار سوى إحالة مرضاه إلى مراكز طبيّة أُخرى، حيث لا يتوفّر هذا الفحص بتكلفة معقولة".

وذكرت السفارة أنّ "اليابان وعبر برنامج المساعدات الأهلية لمشاريع الأمن البشري، ستقدّم جهاز أشعة متطوّرًا إلى المركز، ليتمكّنوا من تقديم الخدمات الطبيّة لحوالى أكثر من 160 مريضًا سنويًّا".

في هذا الإطار، عبّر كريم عن تقدير المركز، مشيرًا إلى "عمق وحجم دعم اليابان للأفراد في مخيم البص للاجئين، الّذي يمتد من ​اللاجئين​ الفلسطينيّين إلى اللبنانيّين والسوريّين المهمّشين".

بدوره أعرب السفير السابق للشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين اوكوبو، عن أمله في أن "يكون المشروع علامة فارقة على الدعم الياباني المستمر للفلسطينيّين والمجتمعات المضيفة لهم".