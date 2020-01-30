وهاب: استعمال تركيا لعلم لبنان على سفينة نقلت مدرعات لليبيا عمل خطير وعدواني

أعتبر رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب،​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "استعمال ​تركيا​ لعلم لبنان على ​السفينة​ التي نقلت مدرعات إلى ​ليبيا​ حسب تأكيد وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عمل تركي خطير وعدواني".

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