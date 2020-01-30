ميشال موسى: ننتظر الخطوات التدريجية للحكومة لاستعادة الثقة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ أن "قرارات ​مجلس الوزراء​ لن تأتي فوقية بل تطبق بواقعية تفيد الناس والا سيكون هناك تشنج وشد حبال بين الأفرقاء"، مشيراً الى أن "الجيمع يعملون بالافكار من اجل الوصول الى خلاصات".

ولفت موسى في حديث تلفزيوني له الى أنه "حتى اليوم بالعلن الجميع يقول انه يجب اعطاء فرصة للحكومة"، معتبراً أن "إجراءات ​الحكومة​ عامل أساسي لاقناع الأفرقاء السياسيين".

ورأى انه "اليوم لكل رأيه، والمعارضة لها دور أساسي جدا والدور العقلاني هو المطلوب"، مؤكداً أن "المعارضة دورها تصويب الامور بإجراءات الحكومة"، مشيراً الى أنه "حتى الآن لا يبدو أن أحدا يريد أن يعارض ليعارض".

ولفت الى أن "سعر صرف ​الدولار​ والسحب من ​المصارف​ وهذه الامور هي الملحة، اليوم الانظار تجاه اعمال الحكومة ورأي المعارضة هو تصويب لعمل الحكومة".

وتعليقا على موضوع الاسكان، أشار موسى الى أن "موضوع السكان يحتاج الى حل وغير مسموح الطلب من الناس فوق قدراتهم".

ورأى أن "هناك ثقة مفقودة بكل السياسيين في ​لبنان​، والمطلوب استعادة الثقة وهذا الامر يتم عبر خطوات جدية مدروسة لاخراج الناس من الازمة التي هم فيها"، مشيراً الى أن "لا احد متصور انه بليلة وضحاها سيتنتهي الازمة ولكن ليلا نهارا يجب العمل لتوقف التدحرج".

وشدد على "أننا ننتظر الخطوات التدريجية للحكومة لاستعادة الثقة".