جمارك صيدا دهمت مستودعا للالبسة المهربة في الغازية وختمته بالشمع الاحمر

دهمت ​المديرية العامة للجمارك​ - ضابطة صيدا مستودعا للالبسة في محلة ​الغازية​، عثر بداخله على كمية كبيرة من الالبسة المهربة، وتم ختمه بالشمع الاحمر بعد اخد اشارة قضائية. واقتيد المخالف الى مركز شعبة المكافحة البرية في ​الزهراني​ لاجراء المقتضى القانوني.

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