جمارك صيدا دهمت مستودعا للالبسة المهربة في الغازية وختمته بالشمع الاحمر

دهمت المديرية العامة للجمارك - ضابطة صيدا مستودعا للالبسة في محلة الغازية، عثر بداخله على كمية كبيرة من الالبسة المهربة، وتم ختمه بالشمع الاحمر بعد اخد اشارة قضائية.
واقتيد المخالف الى مركز شعبة المكافحة البرية في الزهراني لاجراء المقتضى القانوني.
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