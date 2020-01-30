البنتاغون: نعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد القصف الإيراني

أعلنت ​وزارة الدفاع الاميركية​، ان "​اميركا​ تعمل على نشر نشر ​صواريخ​ باتريوت في ​العراق​ بعد القصف الإيراني الصاروخي منذ ايام، والذي استهدف قاعدة عين الاسد في محافظة ​الانباء​ العراقية، على خلفية اغتيال ​واشنطن​ قائد ​فيلق القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقي ابو مهدي المهندس". إضغط للمزيد

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