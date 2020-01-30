أفاد مصدر عسكري فرنسي لوكالة "فرانس برس" أن "حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول رصدت، قبالة السواحل الليبية، فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس"، كاشفا أن "سفينة الشحن بانا التي ترفع العلم اللبناني رست الاربعاء في ميناء طرابلس".
فيما افاد موقع "مارين ترافيك" ان "السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـAFP: سفينة ترفع علم لبنان نقلت آليات مدرعة إلى العاصمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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