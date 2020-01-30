مصدر لـAFP: سفينة ترفع علم لبنان نقلت آليات مدرعة إلى العاصمة الليبية

أفاد مصدر ​عسكري​ فرنسي لوكالة "فرانس برس" أن "حاملة الطائرات الفرنسية ​شارل ديغول​ رصدت، قبالة السواحل الليبية، فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه ​طرابلس​"، كاشفا أن "سفينة الشحن بانا التي ترفع ​العلم اللبناني​ رست الاربعاء في ميناء طرابلس".

فيما افاد موقع "مارين ترافيك" ان "​السفينة​ كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة ​صقلية​".