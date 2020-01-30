المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: لبنان لم يطلب منا خطة مساعدة مالية

أعلن المتحدث باسم ​صندوق النقد الدولي​ جيري رايس أن "​لبنان​ الذي يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية". وأوضح رايس في ​مؤتمر​ صحافي "أننا نقدم مساعدة تقنية، وهذا الأمر يتعلق مثلا بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصادية ودعم المؤسسات"، مشددا على أنني أريد التمييز بين الأمرين".

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