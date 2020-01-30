تأجيل المفاوضات مع أنصار استقلال كاتالونيا

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مدريد: أعلنت الحكومة الاسبانية الخميس ان الدعوة لانتخابات اقليمية مبكرة في كاتالونيا ستؤدي الى تأجيل المفاوضات بين حكومة بيدرو سانشيز وحكومة اقليم كاتالونيا الهادفة الى نزع فتيل الازمة في كاتالونيا.

وأوضحت الحكومة الاسبانية في بيان "ان الحكومة تأمل في التمكن من بدء هذا الحوار بعد أن يقول شعب كاتالونيا كلمته (..) وكلما تم تسريع تنظيم هذه الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة (في كاتالونيا) تمكنا من تسريع التحاور".

وأعلن رئيس حكومة كاتالونيا المناصر للاستقلال كيم تورا الاربعاء الدعوة لانتخابات مبكرة بسبب أزمة بين الحزبين الاستقلاليين اللذين يشكلان الحكومة.

غير انه لم يحدد تاريخ الاقتراع موضحا أنه لن ينظم الا بعد إقرار الميزانية من برلمان الاقليم ما سيتطلب نحو شهرين.

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وكان سانشيز قبل التفاوض حول مستقبل كاتالونيا بهدف التوصل الى حل للأزمة السياسية في هذه المنطقة، في مقابل دعمه للاستمرار في الحكم في بداية كانون الثاني/يناير من قبل حزب كاتالونيا الجمهوري اليساري (اي ار سي) المؤيد للاستقلال وأحد قطبي الائتلاف الحاكم في كاتالونيا.

وكان الاشتراكيون والحزب الاستقلالي اتفقا مبدئيا على تشكيل لجنة المفاوضات "في أجل 15 يوما".

وبعد الاعلان عن تأجيل المباحثات ندد حزب كاتالونيا الجمهوري اليساري ب "انتهاك صارخ للاتفاق وبعدم مسؤولية مطلقة" وذلك على لسان القيادي فيه سيرجي صابريا.

في المقابل أكدت الحكومة الاسبانية عقد اجتماع بين سانشيز وتورا الخميس القادم في برشلونة، يفترض أن يشكل تمهيدا للحوار.