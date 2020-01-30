







اسماء السيد - بروكسل: قالت الجمعة النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فيستغر إن أوروبا ستشتاق لـ"حس الدعابة" لدى البريطانيين و"كفاءتهم اللغوية".

وقالت فيستغر عشية الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "سأشتاق إليهم لانهم جاؤوا بثقافتهم البريطانية وبكفاءاتهم اللغوية التي لا نملكها جميعا".

وأضافت الدنماركية مارغريت فيستغر، التي تشغل منصب مفوّضة شؤون التنافسية منذ نوفمبر 2014، إنه كان من الصعب عليها العمل بغير لغتها الأم عندما جاءت إلى بروكسل.

واسترسلت "اكتشفت أنه يجب الانتباه جيدا لما تقول، لأنه لا يعكس بالضرورة قصدك".

وقالت مازحة لصحافي بريطاني طرح عليها السؤال خلال مؤتمر صحافي إنه في بروكسل "نتحدث لغة لا أعلم ماذا تسمونها".

وروت أنها سألت يوما المفوض الأوروبي البريطاني جوناثان هيل "إن كان يشعر بالإرهاق من الطريقة التي نستخدم بها لغته"، فأجابها "بالطبع لا! أنا فخور أنكم تحاولون".

وكان هيل، التي تقول فيستغر إنها "مقرّبة جدا منه"، يتولى منصب مفوض الخدمات المالية واستقال يوم 25 يونيو، بعد يومين من تصويت المملكة المتحدة لصالح بريكست.

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وفي الاتحاد الأوروبي 24 لغة رسمية، لكن بريكست يهدد مكانة اللغة الانكليزية داخل مؤسسات الاتحاد.

وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية.

وبعد استكمال مجمل الخطوات اللازمة، سيدخل بريكست حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إنّ "الاتفاق يؤمن انسحابا منظما للمملكة المتحدة من الاتحاد. ويتعلق بحقوق المواطنين، القواعد المالية، المرحلة الانتقالية، البروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، قبرص ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال".

وسيكون خروج البريطانيين متبوعا بمرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية ديسمبر، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية.

وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهم المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر