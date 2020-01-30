لندن: طهران تجاوزت الأعراف الدولية

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نصر المجالي: قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، إن إيران تجاوزت الأعراف الدولية، مشيرا إلى أنه يجب محاسبتها. وأضاف انها اختارت أن تضع مواطنيها في عزلة سياسية، ودعاها للتراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات في شأن "النووي".

وقال وزير الخارجية البريطاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه لا يوجد اختلاف كبير بين الأوروبيين والأميركيين، بشأن اتفاق أوسع مع إيران.

ومن جهته، رأى وزير الخارجية الأميركي، أن حرمان إيران من الأموال والثروات هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة.

كما أكد بومبيو أن على طهران أن توقف دعم الميليشيات في العراق ولبنان وأفغانستان. وأضاف: "إيران لا تزال بؤرة الإرهاب الأساسية في العالم".

موقف إيران

وأعلنت إيران في الخامس من يناير الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية ببغداد.

وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.

إلى كييف

وغادر وزير الخارجية الأميركي لندن، متوجها إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "للتعبير عن الدعم الأميركي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، وفق ما أوردت وزارة الخارجية الأميركية. وستتم هذه الزيارة أثناء محاكمة ترامب التي بدأت في مجلس الشيوخ الأميركي بعد اتهامه بتجميد مساعدة عسكرية مهمة لكييف إلى أن يفتح الرئيس الأوكراني تحقيقاً بشأن الديموقراطي جو بايدن، خصم ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر. وبعد كييف يزور بومبيو بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.

وكان وزير الخارجية الأميركي، وصل الى لندن يوم الأربعاء لتمهيد الطريق لتقارب تجاري مع الحليف التاريخي للولايات المتحدة في مرحلة ما بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي المقرر يوم غد الجمعة 31 يناير 2020.

وحسب وكالة (أ ف ب)، قال بومبيو على متن الطائرة التي أقلته إلى لندن: "يوجد الكثير من المواضيع لمناقشتها مع المملكة المتحدة في وقت تدخل فيه مرحلة جديدة من سيادتها"، مشيراً إلى "مسائل مهمة حول الأمن" و"مسائل هائلة حول التجارة".

وبعد مأدبة عشاء مغلقة مساء الأربعاء مع نظيره البريطاني دومينيك راب، التقى بومبيو بوريس جونسون في مقر الحكومة البريطانية الخميس، عشية خروجها من الاتحاد الأوروبي.

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تأييد بريكست

ويؤيّد الرئيس الأميركي بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سينفّذه رئيس الحكومة البريطانية المحافظ وقد وعده باتفاق تجاري ثنائي "هائل" و"رائع".

لكن المواضيع الخلافية التي من شأنها تسميم المفاوضات بين الطرفين عديدة، ويجب أن تسمح زيارة بومبيو بدراسة هذه "العلاقة المميزة" بين لندن وواشنطن قبل الدخول مباشرةً في الموضوع.

علاقة صعبة

ومن بين المواضيع الخلافية، موافقة لندن عشية زيارة بومبيو على اتفاق يتيح مشاركة محدودة لشركة هواوي العملاقة في شبكة الجيل الخامس للاتصالات في بريطانيا، متجاهلةً ضغوط واشنطن التي تحدّثت عن علاقة الشركة مع الحكومة الصينية ومخاطر تجسس.

وفي طريقه إلى لندن، ذكر بومبيو بالموقف الأميركي من هواوي، معتبراً أن دخول المعدات الصينية إلى بريطانيا يشكل "خطراً حقيقياً"، مصنفاً إياها "كامتداد للحزب الشيوعي الصيني".

وقال "نطالب (لندن) باتخاذ قرار مختلف، لكن الآن، سنخوض حوارا حول كيفية المضي قدماً". وأعلن من جهته مسؤول بريطاني كبير الأربعاء "في كل علاقة يوجد مواضيع خلاف. سنخوض حواراً صريحاً".

مسائل خلافية

يُضاف هذا الملف إلى المسائل الخلافية بين الحليفين اللذين مرّت "علاقتهما الخاصة" بمحنة في عهد إدارة ترامب جراء المشروع البريطاني فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا بالإضافة إلى الخلافات بشأن الملف النووي الإيراني ورفض الولايات المتحدة تسليم زوجة دبلوماسي أميركي متّهمة بالتورط في حادث سير في بريطانيا أدى إلى مقتل شخص.

ويسعى بوريس جونسون، الذي أثنى عليه ترامب أكثر من مرة منذ وصوله إلى السلطة في يوليو، إلى عدم إغضاب الأميركيين. والمملكة المتحدة هي من بين الدول القليلة التي رحبت بخطة ترامب للشرق الأوسط.

وقال جونسون "لا يوجد أي خطة مثالية للسلام، لكن هذه لديها مزايا حل بدولتين"، وذلك خلال جلسة للبرلمان البريطاني.