شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني في حزب الوفد: 2020 عام مهم في العلاقات المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير ماسكي نوكي، السفير اليابانيبالقاهرة عن سعادته بلقاء رئيس حزب الوفد لأنه يلعب دورًا هامًا في الحياة السياسية والتشريعية من خلال ترأسه اللجنة التشريعية في مجلس النواب، والذي يحرص على متابعة أخباره يوميًا من خلال الصحف اليومية وجريدة الوفد.

جاء ذلك خلال لقائه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي؛ بحضور كل من النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس جريدة الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب لشئون التخطيط، وحسن بدراوي، رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية، وأعضاء اللجنة.

وأشار السفير الياباني إلى أنه كان يود زيارة حزب الوفد منذ فترة طويلة، خاصة أنه أقدم وأعرق الأحزاب السياسية في مصر والمنطقة، وأنه يلعب دورًا أساسيًا ورئيسيًا في تاريخ مصر.

وأكد السفير الياباني بالقاهرة أن الحكومة اليابانية تؤيد حل دولتي إسرائيل وفلسطين مع عقد مفاوضات للوصول لحل سلمي شامل، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية قامت بعلاقات طيبة مع الشعب الفلسطين وتم بناء مصنع صناعي زراعي على الضفة الغربية يضم 15 شركة ويعمل على توفير العديد من فرص العمل لشباب الفلسطيني.

ونوه السفير الياباني بأن عام 2020 مهم للحكومتين المصرية واليابانية؛ لأن طوكيو تستضيف الدورة الأولمبية والألعاب البارالمبية، على أن تنطلق الدولة الأولمبية يوم 24 يوليو المقبل.

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وأضاف السفير الياباني أن الحدث المهم الثاني بين الدولتين هو افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد مساهمة منهم للحضارة المصرية والعالمية، والذي يعد أكبر تعاون ثقافي في تاريخ اليابان بقيمة 800 مليار دولار، مشيرا إلى أن تلك المناسبة فرصة للاحتفاء بالصداقة بين مصر واليابان.



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