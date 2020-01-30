شكرا لقرائتكم خبر عن نواب دمياط يستقبلون المحافظ بالبرلمان قبل لقائهم مع رئيس الوزراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الخميس، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمقر مكتبه بمجلس النواب، وذلك قبل توجههم إلى مجلس الوزراء للقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

وحضر اللقاء نواب محافظة دمياط، (ايفلين متى، ضياء الدين داوود، محمد الزينى، ومحمد الحصى، وأبو المعاطى مصطفى، عبد الرحمن البكرى)، وتناول اللقاء الحديث عن مشكلات محافظة دمياط وسبل حلها، وضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونائب البرلمان بمحافظة دمياط، إنه من المقرر أن سيلتقى نواب دمياط مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لبحث سبل حل مشكلات المواطنين التي يعانون منها في جميع الدوائر والمناطق بدمياط، والتي تشمل كل المشكلات بمختلف صورها، سواء ما يتعلق بالطرق والكبارى والمدارس والصحة والصرف الصحى، وغيرها، لافتا إلى أنهم يطالبون بتدبير الموارد المالية اللازمة لحل هذه المشكلات للتخفيف عن المواطنين.

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وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قامت في وقت سابق، بجولة تفقدية بمدينة رأس البر، لمتابعة الأعمال النهائية بالسوق الحضارى الذى يتم إنشاؤه فى ضوء خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والعشوائية حفاظا على الواجهة الحضارية التى تتناسب مع مكانة المدينة، إذ يتضمن هذا السوق 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة تشتمل أيضاً على دورات مياه وكافيتريا بالإضافة إلى الجزء الإدارى، وفى هذا الشأن وجهت محافظ دمياط بالبدء فى أعمال ترميم وتطوير الكورنيش المقابل للسوق مؤكدة على استكمال أعمال تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار والاسراع فى معدلات تنفيذ المشروع لإمكانية تسكين الوحدات وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

وقامت محافظ دمياط بتفقد شارع 51 لبحث الآليات الخاصة ببدء أعمال تطوير السوق به والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه مع صندوق تطوير المناطق العشوائية خلال الأسبوع الماضى، إذ يقع سوق 51 على مساحة 775متر مسطح كما ومن المقرر أن تبلغ تكلفة تطويره 4531566 جنيه، ووجهت المحافظ بالانتهاء من تنفيذ هذا المشروع مطلع مايو القادم.