شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء القارة الأفريقية فى البرلمان: "مصر تدعم كافة سبل التنمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان ، اليوم الخميس، بمقر البرلمان، 29 من السفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة، في إطار حرص المؤسسة التشريعية على التواصل مع السفراء وعلى ضوء رؤية مجلس النواب بشأن ضرورة مد جسور التواصل مع الأشقاء للتأكيد على أهمية توطيد العلاقات، وفق التزام مصر بهويتها الإفريقية.

وشهد اللقاء توجية النائب طارق رضوان، رئيس لجن الشؤون الأفريقية عدد من الرسائل الهامة والتي نرصدها علي النحو الاتي :

1- مصر تدعم كافة سبل التنمية والإزدهار بالقارة السمراء.

2- أهمية التعاون بين جميع أبناء القارة الافريقية ، إذ قال رضوان "سنكون قادرين سويا (كأبناء القارة) أن نصنع فارقاً إيجابيا بسواعد أبنائنا من أجل قارتنا".

3- دعوة جميع السفراء الإفارقة لزيارة المجلس، تؤكد أن عودة مصر إلى أحضان القارة الإفريقية نابع من القلب والعقل والعقيدة من أجل تفعيل العمل المشترك.

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4- من خلال هذا الجمع نؤكد أننا قارة واحدة نابضة بقلب واحد وتضافر الجهود يدا بيد وقلباً بقلب لبنائها.

5- شدد طارق رضوان على ضرورة وجود رؤى واستراتيجيات لتفعيل دور الشباب في رسم صورة المستقبل للقارة

وفي أعقاب اللقاء، اصطحب النائب طارق رضوان، السفراء فى جولة داخل أروقة البرلمان شملت زيارة متحف المجلس، والقاعة الرئيسية فى البرلمان، حيث تم تقديم عرض للتطور التاريخى للتجربة البرلمانية المصرية منذ أكثر من 150 عاما، واستعراض الزعامات السياسية الوطنية التى يحويها المتحف، بدءا من عصر الملكية حتى الآن بدءا من محمد علي باشا وأسرته إلى جانب التعريف برئاسات مجلس النواب والشخصيات الوطنية المؤثرة فى تاريخ التجربة السياسية والبرلمانية.

وأبدى السفراء الأفارقة اعجابهم بثراء التجربة التشريعية المصرية وعراقتها، وأشادوا بتاريخ البرلمان المصرى، بما يحويه مقتنيات المتحف التى تجسد مراحل تطور مجلس النواب والحياة السياسية فى مصر، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع مقتنيات المتحف ومع رئيس لجنة الشئون الإفريقية وأعضائها فى متحف البرلمان والقاعة الرئيسية لاجتماعات البرلمان، حيث تم تقديم عرض موجز من أمانة المجلس لتاريخ إنشاء قاعة المجلس الرئيسية وتقسيم مقاعد القاعة مابين الأغلبية والمعارضة وتلك المخصصة للحكومة، حيث جلس السفراء بمقاعد النواب بالقاعة الرئيسية يستمعون إلى عرض تاريخ القاعة الرئيسية.