شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم إلياس: سامح عاشور حقق إنجازات عديدة.. وأنا على قائمته الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم إلياس، المحامى بالنقض، إن سامح عاشور حقق العديد من الإنحازات، وأنه لا يوجد أى عداوة مع أى من المرشحين، ولا مصالح شخصية وأن ما يجمعهم هو مصالح المحامين والنقابة.

وعلق إلياس على الصورة التى تداولها عدد من المحامين له بعد تراجعه عن الترشح لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى تعقد يوم 15 مارس القادم، وتفويضه لأحد المحامين بتقديم أوراقه لعضوية مجلس النقابة العامة عن استئناف القاهرة، مع النقيب سامح عاشور: "نؤيد أى شئ يقوم بإنحازات ولابد أن نعلي تقاليد المحاماة".

وتابع إلياس قائلا: "أنا على قائمة النقيب سامح عاشور، عرضت عليه برنامجى، ووعد باستكماله وتنفيذ البرنامج، أنا مع سامح عاشور طالما سينفذ برنامجى".

كان تداول عدد من المحامين، صورة للدكتور إبراهيم إلياس، المحامى بالنقض بعد تراجعه عن الترشح لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، وتفويضه لأحد المحامين بتقديم أوراقه لعضوية مجلس النقابة العامة عن استئناف القاهرة، وذلك مع النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين خلال إحدى جولاته الانتخابية ولقاءاته بالمحامين فى المحافظات. Advertisements

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة.