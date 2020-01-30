مصر للطيران: استئناف الرحلات للصين وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصر للطيران فى بيان لها اليوم الخميس منذ قليل جاء فيه بالإشارة إلى البيان الصادر من شركة مصر للطيران بخصوص موقف تشغيل الرحلات الجوية إلى الصين، تنوه مصر للطيران أنها ستقوم خلال المرحلة القادمة باستئناف رحلاتها إلى المدن الصينية وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها .
وكانت مصر للطيران، أعلنت تعليق رحلاتها المتجهة من وإلي المدن الصينية، وبتعليق رحلات هانزو اعتبارا من اول فبراير وعلى التوالى بكين و جوانزو اعتبارا من يوم ٤ فبراير القادم ولحين إشعار أخر، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة وذلك حفاظاً علي سلامة وصحة عملائها من المسافرين علي متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.
ويأتي قرار تعليق الرحلات فى هذا التوقيت في ضوء إلتزام مصرللطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حالياً بمصر حيث يغادر أخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم ٤ فبراير القادم .
هذا وتتابع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات مصرللطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لإتخاذ قرار استئناف الرحلات .
جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو .
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