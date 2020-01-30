شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بسرعة تخصيص قطعة أرض بفيصل لإقامة مشروعات خدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ونائب دائرة بولاق الدكرور، بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن تخصيص أرض الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والكائنة بجوار البنك الأهلي على شارع الملك فيصل الرئيسي بنطاق حي بولاق الدكرور، ومساحتها 6 أفدنة – 7 قراريط – 8 أسهم، وذلك لإقامة بعض المشروعات الخدمية الهامة ومنها ( مجمع شرطي – مجمع مدارس – وحدة محلية- مركز شباب نموذجي – محكمة – مبني خدمات يضم مكتب شهر عقاري – مكتب بريد – مكتب تأمينات).

وأكد ممثل وزارة الداخلية، الموافقة علي دفع المبالغ المطلوبة منها فيما يخصها في هذا المشروع، وطالبت اللجنة والنائب محمد الحسيني، باقي الجهات بأن تدفع هي الأخرى أسوة بوزارة الداخلية .

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وأشارت اللجنة ، إلي أن مديرية أمن الجيزة أرسلت خطابا لمدير الإصلاح الزراعي في الجيزة، أكدت فيه أن القطاع المالي بوزارة الداخلية، وافق علي تخصيص مبلغ 7 مليون و140 ألف جنيها قيمة 10% مقدم ثمن شراء مساحة 8400م2 بناحية فيصل، من أرض الإصلاح الزراعي بجوار البنك الأهلي المصري والمطاحن، بالإضافة إلي مبلغ 142 ألف و800 جنيها مصاريف إدارية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد بمعرفة اللجنة المشكلة بعضوية أحد ممثلي مديرية الإصلاح الزراعي.