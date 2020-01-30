شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تقرير يكشف تفاصيل خسائر الإخوان بعد سقوطها سياسيا وأخلاقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو يكشف عن الخسائر الكبرى التى تشهدها جماعة الإخوان الإرهابية داخليا وخارجيا، وذلك بعد فشلهم خلال الفترة الماضية، وفشل دعواتهم التى واجهها الشعب بالرفض، وأصبح رصيد الكراهية بشكل كبير لهذه الجماعة في الشارع المصرى.

وأضاف التقرير، أن مشروع الإخوان تهاوى بشكل كبير، لأنها سقطت سياسيا وأخلاقيا، وهو ما جعلها تسعى مجددا للعودة في المشهد بدعم قطري تركي إيراني، والسعى العودة للمشهد، إلا أن الأزمات الداخية لاتزال تعصف بالإخوان داخليا، بسبب الفضائح الأخيرة التى لاحقت بقيادات الجماعة الإرهابية .

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ورصد التقرير أمثال عن فشل الإخوان، ومنها إعلان المقاول الهارب محمد علي اعتزاله العمل السياسي، والذى شكل زلزالا عنيفا داخل جماعة الإخوان، حيث وجدت الجماعة نفسها في مواجهة اعتراف داخلي بالفشل لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث اعتادت الجماعة على الخروج من فشل تلو الآخر دون الاعتراف، بل في كثير من المرات كانت تسعى لتحويل الفشل إلى انتصار مزعوم.

فى سياق متصل، شن قطب العربى، الكاتب الصحفى الإخواني هجوما عنيفا ضد محمد علي المقاول الهارب الذى أعلن اعتزاله العمل السياسى بعد فشل دعوته للتظاهر فى 25 يناير الماضي، حيث وصفه بالبالونة التى تم تضخيمها إلى أن انفجرت فى وجوههم، موجها ما قال أنه انتقادات لمن ضخموا فى محمد على بشكل غير منطقى بحسب تعبيره.