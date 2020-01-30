بالصور- الدقهلية تبدأ تنفيذ مشروع تطوير منظومة النظافة بتسلم معدات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
تسلمت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، أول سيارة "مكنسية" كدفعة أولى ضمن ملف تطوير منظومة النظافة بالمحافظة والتي جرى التعاقد على شرائها ضمن ٢١ سيارة أخرى.
وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه جرى التعاقد على شراء تلك السيارات بقيمة 35 مليون جنيه، وسيتم توزيعهم علي جميع مراكز ومدن المحافظة .
وأضاف أن السيارة هي الدفعة الأولى، على أن يتم توريد باقي الدفعات خلال شهر فبراير، وأوضح أن بداية تدشين منظومة النظافة وتحسين البيئة على مستوى المحافظة سيتم بالتزامن مع احتفال الدقهلية بعيدها القومي.
وأكد المحافظ على أن شراء هذه المكنسات يأتي ضمن تطوير ملف تحسين البيئة للنهوض بالمستوى العام للنظافة بالمحافظة.
حضر التسليم المهندس خالد جلال، مدير عام الحملة الميكانيكية بالمحافظة، ومندوب وزارة الإنتاج الحربي ومندوب الشركة وأطقم التدريب الفنية.
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