محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:
لقي شقيقان مصرعهما، اليوم الخميس، بعد إصابتهما بطلق ناري، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، في نجع سالم التابع لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.
وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مصرع "شحات محمد محمد خلف، 50 عامًا، وشقيقه "حمادة"، 43 عامًا، في مشاجرة بالأسلحة النارية في نجع سالم بنجع حمادي.
نُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتول التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شقيقين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في نجع حمادي بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.