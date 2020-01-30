مصرع شقيقين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في نجع حمادي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقي شقيقان مصرعهما، اليوم الخميس، بعد إصابتهما بطلق ناري، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، في نجع سالم التابع لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مصرع "شحات محمد محمد خلف، 50 عامًا، وشقيقه "حمادة"، 43 عامًا، في مشاجرة بالأسلحة النارية في نجع سالم بنجع حمادي.

نُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتول التحقيقات.