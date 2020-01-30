انتحر لينتقم من زوجته.. مبلط سيراميك يدفع حياته ثمنًا لمكيدة فاشلة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهم مبلط سيراميك، في العقد الرابع من عمره، بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، اليوم الخميس، زوجته بمحاولة قتله، بأن وضعت له حبة حفظ الغلال السامة، داخل طعام الغداء، بينما كشفت التحريات كذب رواية الزوج، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه.

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور عندما تلقى المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من غرفة عمليات الصحة، بوصول "ع. م. ر"، 37 سنة، ويقيم في قرية تابعة لمركز كفر الشيخ، مصابًا بحالة تسمم فسفوري، إثر تناوله حبة حفظ الغلال السامة.

انتقلت قوة من مركز شرطة كفر الشيخ، إلى المستشفى، وبسؤال المصاب، اتهم زوجته بالتسبب في تسممه، وأنها وضعت له حبة حفظ الغلال السامة أثناء تناوله طعام الغذاء.

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وأثناء عمل الإسعافات الأولية للمصاب لإنقاذه من آثار التسمم، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

ألقى القبض على الزوجة المتهمة، وبمواجهتها بأقوال زوجها المتوفي، أنكرت اتهامه لها، ، وبرت ما فعله الزوج بوجود خلافات زوجية بينهما، مؤكدة أن زوجها اشترى حبة حفظ الغلال السامة، من محل مبيدات في قرية الروضة، المجاورة للعزبة محل إقامتهما.

كشفت تحريات فريق المباحث الجنائية، صحة أقوال الزوجة، وأن زوجها اشترى بالفعل الحبة السامة بنفسه، وأنه من أحضرها للمنزل، وأن الزوجة لا دخل لها بالواقعة التي افتعلها الزوج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفي، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وإخلاء سبيل الزوجة لانتفاء الشبهة الجنائية عنها.

