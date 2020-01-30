الدفاع الروسية: رصد 56 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 42 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات اللاذقية (19 انتهاكا) وإدلب (13) وحماة (10).
وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 14 انتهاكًا في محافظات حلب (10 انتهاكات) واللاذقية (2) وإدلب (2).
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ 2348 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3943.4 طن.
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