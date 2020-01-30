أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ملتزمة بتعهداتها في إطار صيغة أستانا واتفاقات سوتشي حول التسوية السورية. وقالت زاخاروفا - اليوم الخميس، في تعليقها على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عدم التزام روسيا بواجباتها في إطار اتفاقات أستانا وسوتشي - : "نحن ملتزمون بتعهداتنا بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي". في تعليقها على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عدم التزام روسيا بواجباتها في إطار اتفاقات أستانا وسوتشي - : "نحن ملتزمون بتعهداتنا بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي".

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق أن روسيا لا تفي حاليًا بالتزاماتها بموجب اتفاقيات التسوية السورية في إدلب، التي تم التوصل إليها في أستانا وسوتشي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تؤكد التزاماتها بشأن التسوية السورية في إطار صيغة أستانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.