بالتعاون مع التحالف الدولي .. الجيش العراقي يقرر استئناف عملياته ضد داعش

قررت القوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، استئناف عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي خاصة فيما يخص الإسناد الجوي.

وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية

نيوز" الإخبارية - "إنه بالنظر لاستمرار نشاط عصابات (داعش) الإرهابية في مناطق عديدة من العراق، ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي، قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي".



وأضاف البيان "أن هذا الأمر يأتي حسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية لحين الاتفاق على شكل التعاون القادم؛ بما يحقق سيادة العراق على أرضه وأجوائه".