غسان سلامة : آلاف المسلحين يتوافدون إلى ليبيا لدعم "الوفاق"

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن السلاح ما زال يصل إلى الأطراف الليبية المتقاتلة، مشددا على الحاجة لتفادي أي تصعيد إضافي لمنع نشوب حرب أهلية في البلاد.

وقال سلامة -خلال جلسة مجلس

الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية-، "إن مسلحين يدعمون قوات (الوفاق) يتوافدون بالآلاف، وأن الهدنة أصبحت حبراً على ورق، حيث تم خرقها وتسجيل 110 انتهاكات، ما أدى إلى خسائر بشرية"، مشيرا إلى أنه خلال اليومين الماضيين قتل 4 أطفال في منطقة الهضبة.وأوضح أن محادثات جنيف يجب أن تبدأ سريعاً، مشيرا إلى إن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، لم يؤكد بعد مشاركته فيها.