الصحة السورية: جاهزون لمواجهة فيروس كورونا الجديد

أكدت وزارة الصحة السورية، أنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا" أو دخوله إلى سوريا، واصفة تصنيفها ضمن البلدان ذات الجهوزية المنخفضة بأنه غير موضوعي.

وقال معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي - في تصريحات لقناة روسيا اليوم - "إن أي تقييم يجب أن يستند إلى دراسات أو معايير معتمدة، ولا

يجوز وضع معايير كهذه إلا بعد دراسة واستقصاء"، مشيرًا إلى أن ذلك المؤشر غير موضوعي ولم يعتمد الصدقية.وجدد خليفاوي التأكيد على خلو البلاد من أي إصابة بكورونا، حتى تلك التي تم الحديث عنها في الشمال، قائلاً إن "وزارة الصحة السورية ومنذ الإعلان عن المرض اتخذت عددًا من الاحتياطات ورفعت الجهوزية في جميع المحافظات خاصة التي تحوي معابر حدودية".وأكد خليفاوي أنه تم تزويد المعابر بسيارات إسعاف وعيادات متنقلة إضافة إلى الكادر البشري لرصد الوافدين إلى البلاد خاصة من القادمين من مناطق ينتشر فيها المرض، وهؤلاء يخضعون لفحص دقيق، حسب خليفاوي الذي أشار إلى أن لدى الوزارة إحصاءات يومية عن عدد الداخلين من الدول التي شهدت بعض الإصابات بالمرض.