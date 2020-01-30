الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، في نبأ عاجل لها، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذاالصدد.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت، في وقت سابق، فرض عقوبات على شخصين و6 هيئات إيرانية، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
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