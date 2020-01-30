حدثت السلطات الصينية أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد والذي بات يُعرف باسم "ووهان كورونا" حتى تاريخ الـ29 من ينايرالجاري، لتصبح 7711 إصابة منها 170 وفاة. وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، نقدم لكم آخر محصلة بأسماء الدول وعدد الحالات المؤكدة رسميا: 1- أستراليا (7 إصابات على الأقل) 2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل) 3- كندا (إصابتان على الأقل) 4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل) 5- فرنسا (5 إصابات على الأقل) 6- ألمانيا (4 إصابات على الأقل) 7- هونغ كونغ (10 إصابات على الأقل) 8- اليابان (11 إصابة على الأقل) Advertisements 9- موناكو (7 إصابات على الأقل) 10- ماليزيا (7 إصابات على الأقل) 11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل) 12- سنغافورة (10 إصابات على الأقل) 13- كوريا الجنوبية (4 إصابات على الأقل) 14- سيريلانكا (4 إصابات على الأقل) 15- تايوان (8 إصابات على الأقل) 16- تايلاند (14 إصابة على الأقل) 17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل) 18- الولايات المتحدة الأمريكية (5 إصابات على الأقل) 19- فيتنام (إصابتان على الأقل)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء .. كورونا يجتاح 19 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.