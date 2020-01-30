الولايات المتحدة تنفي نيتها سحب قواتها بالكامل من أفريقيا

نفى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الخميس، نية الولايات المتحدة سحب كامل قواتها من أفريقيا.

وقال إسبر "لن نسحب القوات بالكامل من أفريقيا... أعلم أن هذا يشكل مصدر قلق للكثيرين"، مضيفا "لكن أقول، مجددا، إننا لم نتخذ قرارات بعد".

ومن المقرر أن يجري الوزير الأميركي مراجعة لموقف قوات بلاده في أنحاء العالم بهدف توفير مزيد من الموارد لمواجهة التحديات في مناطق مختلفة من العالم.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) عن خطط، العام الماضي، لسحب مئات العسكريين من أفريقيا.

ويمكن أن تتعمق هذه التخفيضات بعد مراجعة مستمرة للقوات حول العالم يقودها وزير الدفاع إسبر.

وأثار هذا الاحتمال، على وجه التحديد، قلق فرنسا التي تعتمد على المعلومات المخابراتية والتسهيلات اللوجيستية الأميركية لقواتها التي يبلغ قوامها 4500 فرد والتي تقاتل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقية.